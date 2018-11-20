В МЭРТ выступили против изменения правил начисления ЕСВ

Законодательная инициатива может привести к еще большей тенизации фонда оплаты труда

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) не поддерживает законопроект министра социальной политики Андрея Ревы по изменению подходов к начислению ЕСВ.

Об этом говорится в письме МЭРТ за подписью первого вице-премьер-министра Степана Кубива, передает ЭП.

В министерстве считают, что законодательная инициатива приведет к еще большей тенизации фонда оплаты труда, уменьшению инвестиционных поступлений, и, как следствие, поступлений в государственный бюджет.

Кроме того, отмечается, что введение регрессивной шкалы начисления ЕСВ приведет к потерям доходов местных бюджетов.

Также МЭРТ раскритиковал идею освобождения от уплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях Пенсионного Фонда и его органов.

Действующее законодательство, аргументирует МЭРТ, предусматривает усиление роли судебного сбора как основного источника финансирования судебной системы и как экономического стимула для сторон использовать новые процедуры рассмотрения дел.

Напомним, что 14 ноября Кабинет министров предложил Верховной Раде расширить базу налогообложения ЕСВ в размере 22% с 15 минимальных зарплат (55,8 тыс. грн) до 25 (104,3 тыс. грн) и ввести регрессивную шкалу отчислений этого налога.

Европейская Бизнес Ассоциация уже негативно отреагировала на смену "зарплатных" налога в Украине.

Позже Союз украинских предпринимателей (СУП) выступил против этой инициативы Кабинета. В СУП считают, что расширение базы налогообложения ЕСВ может привести к "тенизации" зарплат.