В МЭРТ рассказали, зачем Украине ЗСТ с Израилем

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Израилем предусматривает отмену ввозных пошлин на 80% промышленных товаров из Украины, а также для ряда товаров агропродукции.

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, для ряда товаров агропродукции ввозные пошлины будут отменены в рамках квот. Также предусмотрена постепенная отмена ввозных пошлин в ходе переходных периодов - три, пять, семь лет. После завершения этих сроков пошлины будут выровнены до нуля.

Кроме того, она отметила, что отдельная категория товаров подпадает под частичную либерализацию. При этом ювелирные изделия исключены из перечня товаров, на которые распространяется действие документа.

"Израиль - достаточно закрытый рынок с высокими ставками связанной ввозной пошлины. В частности, это касается сельскохозяйственной продукции. Например, на некоторую мясную продукцию связанная ставка ввозной пошлины превышает 280%", - рассказала она.

Также отмечается, что со своей стороны Украина открывает 70% рынка промышленных товаров для израильских производителей, а также отменяет пошлины на ряд сельскохозяйственных товаров сразу после вступления в силу соглашения о ЗСТ, на некоторые - в течение трех-пяти лет.

Также Украина частично снизит тарифы на некоторые сезонные овощи и фрукты из Израиля.

Кроме того, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что Украина в ближайшее время начнет переговоры от ЗСТ с новой страной, однако не уточнил, о каком именно государстве идет речь.

Напомним, что переговоры о ЗСТ с Израилем были активизированы в 2015 году. После подписания соглашения документ должен быть ратифицирован парламентами Украины и Израиля. Отметим, что сегодня, 28 марта, Украина и Израиль завершили переговоры по созданию зоны свободной торговли.

Добавим, что объем экспорта украинских товаров и услуг в Израиль в 2017 году возрос на 19% - до $781 млн.