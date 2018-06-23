В МЕРТ рассказали, куда Украина в основном экспортирует товары

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Экспорт Украины в Евросоюз увеличился на 26,6%
Фото: zn.ua

Экспорт Украины в Евросоюз увеличился на 26,6%

Доля экспорта украинских товаров в Евросоюз за первые 4 месяца 2018 года составила 42,9%.

Об этом Министерство экономического развития и торговли написало на своей Facebook-странице.

Экспорт Украины в Евросоюз за первые четыре месяца увеличился на 26,6% ($1,4 млрд) и составил $6,6 млрд.

В министерстве добавляют, что в структуре украинского экспорта в ЕС появилось 366 субпозиций. Среди них: пропилен, поливинилхлорид, электрическое сигнализационное оборудования для железных дорог и трамвайных путей и даже яйца птицы без скорлупы.

Напомним, что в 2017 году общий экспорт товаров и услуг в ЕС экспорт товаров и услуг вырос на 21% в сравнении с 2016 годом.

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