В Литве установят квоты на украинских заробитчан

Правительство Литвы решило установить квоты для зарубежных работников из-за интенсивного роста иммиграции из Украины.
Об этом сообщил вице-канцлер Литвы Дейвидас Матуленис, передает литовский портал Delfi.
По его словам, может начаться процесс вытеснения с рынка труда литовских граждан, поскольку это более дешевая рабочая сила. При этом, квоты не будут действовать в отношении специалистов с высокой квалификацией.
Правительство Литвы также решило ужесточить порядок командировки граждан третьих стран в Литву - планируют вернуться к системе разрешений на работу.
Матуленис отметил, что правительство также намерено составить список утвержденных "белых компаний" для выдачи, как национальных многоразовых виз, так и видов на жительство, планируется отказаться от некоторых избыточных требований предоставления документов.
В прошлом году в Литве рабочие визы или виды на жительство на основании работы были предоставлены 20 тыс. украинцам.
Отметим, что Министерство социальной политики прогнозирует в ближайшие годы усиление миграционных процессов в Украине за счет высокого спроса на квалифицированную рабочую силу.
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