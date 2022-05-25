Украинцы в Литве уплатили более €3 млн налогов 25 мая, 23:45 Цей матеріал також доступний українською Более 7,6 тысячи граждан Украины работают легально в Литве (Фото:Mantas Bytautas/Unsplash)

В Литве зарегистрировались около 54 тысяч временно перемещенных граждан Украины. Из них более 21 тысяч детей.

Об этом сообщили в Минсоцполитике Украины.



Подавляющее большинство перемещенных взрослых составляют женщины.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебна во время визита в Литву обсудила с министром социальной защиты и труда Литовской Республики Моникой Навицкене условия пребывания и программы поддержки временно перемещенных украинцев.

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По информации Министерства социальной политики и защиты труда Литовской Республики, более 7,6 тысячи граждан Украины работают легально в Литве - это треть временно перемещенных украинцев трудоспособного возраста.

«Перемещенные работающие украинцы уже уплатили за это время более 3 миллионов евро налогов, только в апреле - почти 2 миллиона евро. Средний заработок граждан Украины в Литве составляет около 900 евро после уплаты налогов», – говорится в сообщении.

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