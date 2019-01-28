В Конгрессе США оценили потери от шатдауна в $3 млрд Сегодня, 18:48 240 Цей матеріал також доступний українською EPA Решение Дональда Трампа стоило экономике $3 млрд – это половина запрашиваемых средств на стену EPA

Приостановка работы правительства США обошлась американской экономике в $3 млрд, заявили в управлении Конгресса США по бюджету.

Согласно заявлению, за пять недель шатдауна экономика США потеряла около $11 млрд, но большая часть ущерба – примерно $8 млрд – будет компенсирована, когда 800 тысяч федеральных работников вернутся на работу, передает Reuters.

По оценкам конгрессменов, из-за шатдауна валовой внутренний продукт сократился на $3 млрд в четвертом квартале 2018 года.

В бюджетном управлении Конгресса сообщили, что потери из-за приостановки работы правительства составляют около 0,02% от прогнозируемого годового ВВП за 2019 год.

Напомним, что по данным рейтингового агентства S&P Global Ratings, в результате шатдауна экономика США потеряла $6 млрд.

Правительство США приостановило свою работу 22 декабря 2018 года. Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

25 января Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства. Перед этим документ поддержали в Сенате и в Палате представителей.

Шатдаун продлился 35 дней и стал рекордным в истории США.