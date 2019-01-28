В Конгрессе США оценили потери от шатдауна в $3 млрд
Приостановка работы правительства США обошлась
американской экономике в $3 млрд, заявили в управлении Конгресса США по
бюджету.
Согласно заявлению, за пять недель шатдауна экономика
США потеряла около $11 млрд, но большая часть ущерба – примерно $8 млрд – будет
компенсирована, когда 800 тысяч федеральных работников вернутся на работу,
передает Reuters.
По оценкам конгрессменов, из-за шатдауна валовой
внутренний продукт сократился на $3 млрд в четвертом квартале 2018 года.
В бюджетном управлении Конгресса сообщили, что
потери из-за приостановки работы правительства составляют около 0,02% от прогнозируемого
годового ВВП за 2019 год.
Напомним, что по данным рейтингового агентства S&P
Global Ratings, в результате шатдауна экономика США потеряла
$6 млрд.
Правительство США приостановило
свою работу 22 декабря 2018 года. Причиной шатдауна стали
разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это
одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.
25 января Трамп подписал
законопроект о временном восстановлении работы правительства. Перед этим документ
поддержали в Сенате и
в Палате
представителей.
Шатдаун продлился 35 дней и стал рекордным в
истории США.