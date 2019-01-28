Юлия Ковалив
Итоги Давоса для Украины
Иван Верстюк
Медицинский рынок нагревается
Иван Компан
ФРС, Apple и китайцы
Катерина Венжик
Деньги от бедности

В Конгрессе США оценили потери от шатдауна в $3 млрд

Сегодня, 18:48
240
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Решение Дональда Трампа стоило экономике $3 млрд – это половина запрашиваемых средств на стену

Приостановка работы правительства США обошлась американской экономике в $3 млрд, заявили в управлении Конгресса США по бюджету.

Согласно заявлению, за пять недель шатдауна экономика США потеряла около $11 млрд, но большая часть ущерба – примерно $8 млрд – будет компенсирована, когда 800 тысяч федеральных работников вернутся на работу, передает Reuters.

По оценкам конгрессменов, из-за шатдауна валовой внутренний продукт сократился на $3 млрд в четвертом квартале 2018 года.

В бюджетном управлении Конгресса сообщили, что потери из-за приостановки работы правительства составляют около 0,02% от прогнозируемого годового ВВП за 2019 год.

Напомним, что по данным рейтингового агентства S&P Global Ratings, в результате шатдауна экономика США потеряла $6 млрд.

Правительство США приостановило свою работу 22 декабря 2018 года. Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

25 января Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства. Перед этим документ поддержали в Сенате и в Палате представителей.

Шатдаун продлился 35 дней и стал рекордным в истории США.

Теги:   Правительственный "шатдаун" в США Дональд Трамп США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 блога

Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила текущая неделя
5231
Катерина Венжик - фото
Катерина Венжик
Деньги от бедности
2648
Павел Кухта - фото
Павел Кухта
Цена левого популизма
2593
Мария Галелюка - фото
Мария Галелюка
Как рост минимальной зарплаты повлияет на бизнес?
6486
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила текущая неделя
5231
Юрий Витренко - фото
Юрий Витренко
Газпром продолжает шантаж
3207
Александр Соколовский - фото
Александр Соколовский
Фиксируйте убытки, пока они минимальны
6684
Мария Галелюка - фото
Мария Галелюка
Как рост минимальной зарплаты повлияет на бизнес?
6486
Юрий Витренко - фото
Юрий Витренко
Трехсторонние переговоры. Чего хочет Газпром?
6391

Главное

Политика

Сегодня, 08:55

article_img
Вакарчук не будет участвовать в выборах президента
Технологии

Сегодня, 11:10

article_img
В Национальной академии наук подтвердили перспективность внедрения Hyperloop в Украине
IT-индустрия

Сегодня, 10:05

article_img
Каменный век. Обрыв кабеля оставил без интернета целое королевство