В Киеве выросли тарифы на холодную воду

В Киеве с 14 ноября установлены новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды и отвода холодной и горячей воды.

Об этом говорится в постановлении НКРЭКУ №1169, передает пресс-служба Киеводоканала.

Так, новый тариф на централизованное снабжение холодной водой теперь составляет 10,092 грн с НДС за 1 куб. м; централизованное водоотведение - 9,504 грн с НДС за 1 куб. м.

"Таким образом, при начислении за все три услуги (поставка холодной воды и отвод холодной и горячей воды) учтены 2 тарифа", - рассказали в Киевводоканале.



Отмечается, что в период с 1 октября по 13 октября применены тарифы за централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 16,716 грн/1 куб. м, централизованное водоотведение - 7,936 грн/1 куб. м. В период с 14 по 31 октября: централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 19,596/1 куб. м (то есть рост на 17,2%) и централизованное водоотведение - 9,504/1 куб. м (рост на 20,3%).

Также отмечается, что перерасчет будет произведен автоматически биллинговой системой. Информация о тарифах размещена в сообщении на оплату услуг.

Напомним, с 12 мая тарифы на холодную воду выросли для 24 водоканалов Украины.