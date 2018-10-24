В Киеве вступил в силу запрет на ночную продажу алкоголя

Запрет на реализацию алкоголя в Киеве ночью вступил в силу

Решение Киевского городского совета о запрете реализации алкоголя в стационарных объектах торговли в столице с 23:00 до 10:00 вступило в силу.

Соответствующее решение опубликовано в коммунальной газете Крещатик в среду, 24 октября, передают Українські Новини.

Речь идет о запрете торговли столовым вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в магазинах.

Данный запрет не будет распространяться на рестораны, кафе и бары.

Напомним, что 22 сентября 2016 года, Киевский городской совет принял решение об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли Киева с 23:00 до 10:00 (кроме ресторанов).

В декабре 2016 года Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) признало решение Киевсовета о запрете реализации алкоголя в ночное время незаконным и обязало отменить его в течение месяца.

В апреле 2017-го Хозяйственный суд Киева обязал городской совет отменить решение о запрете реализации на территории города алкогольных и слабоалкогольных напитков субъектами хозяйствования, осуществляющими розничную торговлю, в ночное время.

Позже Высший хозяйственный суд приостановил выполнение решения Хозсуда Киева, которое предусматривает отмену решения КГГА о запрете ночной продажи алкоголя.

В июле 2017 года АМКУ заявлял, что Высший хозяйственный суд Украины подтвердил необходимость отмены Киевсоветом запрета на ночную продажу алкоголя.

При этом, ранее начальник управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета Владимир Слончак заявлял, что суд подтвердил законность решения Киевсовета о запрете продажи алкоголя ночью.

Кроме того, в марте 2016-го Киевский городской совет запретил продавать алкогольные напитки в МАФах. Это решение спровоцировало ряд протестных акций со стороны их владельцев.

В сентябре 2017 года Киевсовет повторно исключил продажу алкоголя в МАФах Киева.

В ноябре АМКУ признал незаконным запрет продажи алкоголя в МАФах Киева.