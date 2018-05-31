В Киеве в шестой раз перенесли аукцион на строительство метро на Виноградарь

Коммунальное предприятие Киевский метрополитен в шестой раз перенесло аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена из-за отсутствия предложений.

Об этом свидетельствует тендерное предложение, обнародованное в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Первоначально аукцион был назначен на 27 марта и неоднократно переносился на 7, 29 мая,19 июня и 4 июля. Согласно изменениям в условиях тендера, аукцион будет проведет 15 августа.

Тендерные предложения принимаются до 10 июля. Первая заявленная стоимость закупки составляла 6,3 млрд грн с возможностью понижения цены в шаг 0,5%, что составляет 31,6 млн грн. Ориентировочная стоимость закупки была понижена решением тендерного комитета от 29 марта до 5,9 млрд грн.

Трасса участка будет проходить по территории Шевченковского и Подольского районов Киева. Комплекс объектов на территории электродепо планируется разместить в Подольском районе.

Отметим, что Киевский метрополитен договорился с компанией Киевметропроект о проектировании строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена за 140,6 млн грн по результатам тендера.

Напомним, что в 2017 году киевская власть сообщила, что общая стоимость прокладки пути от станции метро Сырец до жилого массива Виноградарь составит более 11 млрд грн.