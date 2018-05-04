В Киеве создадут единую систему оплаты проезда в транспорте

Киевская городская госадминистрация (КГГА) решила модернизировать и объединить автоматизированные системы учета оплаты проезда в городском транспорте в единую общегородскую систему.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Для этого интегрируют и адаптируют уже существующие соответствующие системы оплаты проезда и учета пассажиров.

Отмечается, что на сегодня автоматизированная система оплаты проезда уже действует в киевском метрополитене - электронная оплата проезда осуществляется пластиковыми жетонами, бесконтактными пластиковыми проездными билетами и банковскими бесконтактными карточками.

Кроме того, Киевпастранс также ввел отдельные элементы такой системы на скоростном трамвае, фуникулере и городской электричке.

Вместе с тем, планируется создание общего процессингового центра по обработке данных, управления, расчетов и формирования финансовой отчетности, системы продаж и пополнения электронного проездного билета.

Осуществлять взимания платы за транспортные услуги уполномочено коммунальное предприятие Главный информационно-вычислительный центр, который интегрирует систему с личным кабинетом киевлянина и социальным процессингом города.