В Киеве согласовали строительство метро на Виноградарь

Первые станции планируют построить за два года

Киевский метрополитен заключил договор на строительство Сырецко-Печерской ветви с Киевметростроем.

Об этом сообщается на Facebook-странице метрополитена.

"Начиная строительство станций на Виноградарь, мы фактически возрождаем строительство метро в столице. Потому последнюю станцию метрополитена в Киеве, напомню, открыли в 2013 году", - отметил мэр города Виталий Кличко.

Сначала на участке почти 4 км построят две станции - Мостицкую и Проспект Правды и ответвление в сторону станции Виноградарь для дальнейшего продолжения линии.

Работы будут длиться до 2021 года, бюджет составляет почти 6 млн грн. При строительстве впервые используют технологию вертикальных тоннелей.

Мостицкая будет строиться как станция глубокого заложения, а Проспект Правды и последующие планируют строить открытым способом, как неглубокие.

Сейчас идет оформление всех предусмотренных законодательством документов для начала работ. Киевсовет уже поддержал выделение технических земельных участков для обустройства необходимых строительных площадок.

Напомним, что Киевметрострой предложил самую низкую цену на аукционе в системе публичных закупок Prozorro по строительству участка метро на массив Виноградарь.

Трасса участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции Сырец на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе будет проходить по территории Шевченковского и Подольского районов Киева. Комплекс объектов на территории электродепо планируется разместить в Подольском районе.

Напомним, что 11 сентября Киевский метрополитен объявил новый тендер на строительство участка метро на массив Виноградарь.

Ранее 6 сентября Киевский метрополитен отменил предыдущие торги. Согласно информации в системе ProZorro, торги отменены из-за "невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам государственных закупок".

Согласно протоколу тендерной комиссии, один из участников торгов, а именно компания Киевметрострой, не внесла в срок средства для предоставления банковской гарантии для участия в аукционе.

В то же время Киевский метрополитен отклонил предложение другого участника, компании Адамант, сославшись на непредоставление и несоответствие некоторых тендерных документов.

Отметим, что в бюджете на 2018 год Киевсовет предусмотрел 1,5 млрд грн настроительство метро и планирует увеличить его в случае необходимости.