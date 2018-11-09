В Киеве снизили тариф на отопление для домов без счетчиков

Киевляне в домах без счетчиков будут платить меньше за тепло

Киевская городская госадминистрация снизила тариф на услуги по централизованному отоплению для населения в домах без счетчиков на 27% - с 31,52 до 23,09 грн/кв.м отапливаемой площади.

Соответствующее распоряжение КГГА принято 22 октября и вступило в силу со дня обнародования 9 ноября, передают Українські Новини.

При этом тариф на теплоэнергию для населения при наличии квартирного или домового счетчика снизили с 1 354,78 до 1 354,36 грн/Гкал.

Кроме того, тариф на централизованную поставку горячей воды для населения при отсутствии полотенцесушителей снижен на 9% - с 74,52 до 67,61 грн/куб.м.

Напомним, что 19 октября Кабинет Министров решил повысить цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.

Позже заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что тариф на теплоэнергию в Киеве не будет меняться в октябре-ноябре, ориентировочно новые тарифы могут быть введены с 1 декабря или 1 января следующего года.