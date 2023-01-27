Большая проверка. Всемирный банк, Deloitte и правительство США направили команду аудиторов в Киев — Нуланд 27 января, 13:30 Виктория Нуланд во время слушаниий по вопросам противодействия российской агрессии в Сенате (Фото:Кадр видео c-span.org)

В Киев приехали аудиторы из США, чтобы проверить использование международной, в частности, военной помощи.

Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Комитете по международным делам Сената, которые транслировал CNN.

Американские аудиторы находятся в Киеве, чтобы убедиться, что «никакая помощь или оружие не перенаправлены», сказала Нуланд.

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«Мы работаем со Всемирным банком, с Deloitte и командой аудиторов правительства США, которые на этой неделе находятся в Киеве. Мы продолжаем поддерживать антикоррупционные меры украинского правительства по всей стране. Украина должна не только выжить в этой войне, она должна стать сильнее, чище, более демократической и европейской — именно за это воюют украинские патриоты. Это также ключевая часть поддержки, которую осуществляют Соединенные Штаты и наши международные партнеры. Принятое на этой неделе решение президента Зеленского устранить и принять отставки подозреваемых в коррупции должностных лиц является мощным сигналом собственной решимости Украины в этом отношении», — заявила она.

Заявление Нуланда прозвучало на фоне того, что члены Конгресса от Республиканской партии заявили о желании принять дополнительные усилия по надзору, если речь идет о поддержке Украины со стороны США.

Как сообщалось, Виктория Нуланд в декабре 2022 года лично посетила Киев.