Почти 50 тыс. грн за квадрат. Жилье в Киеве подорожало несмотря на войну — кто его покупает

27 сентября, 19:48
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Жилье в Киеве опять подорожало (Фото:mtot.gov.ua)

Жилье в Киеве опять подорожало (Фото:mtot.gov.ua)

Автор: Александра Некращук

Вторжение России парализовало киевский рынок первичной недвижимости. Продажи упали на 90% по сравнению с довоенным периодом, а цены наоборот выросли. Что помогает компаниям выжить?

В Киеве почти нет желающих купить квартиру в новостройке. Директор по продажам девелоперской компании SAGA Development Герман Черников говорит, что сейчас в столице заключается на 90% меньше сделок купли-продажи по сравнению с довоенным периодом. Девелоперы возобновляют работы исключительно на объектах с высоким уровнем готовности — квартиры в таких домах еще как-то интересуют покупателей. Несмотря на это, цены на жилье выросли на 30−35% в гривне — их пересчитали по новому курсу доллара, что связано с резким ростом себестоимости.

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Теги:   Цена Недвижимость Жилье

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