В Киеве планируют построить надземное сообщение между Подолом и Троещиной

Киевская городская государственная администрация намерена построить надземную систему транспортного сообщения Sky Way между Почтовой площадью и микрорайоном Троещина.

Об этом говорится в приказе о создании рабочей группы по данному проекту департамента транспортной инфраструктуры, передают Українські Новини.

Согласно приказу, рабочая группа до 12 апреля должна предоставить предложения по реализации проекта по маршруту Почтовая площадь - Троещинский рынок (ул. Закревского).

SkyWay является надземной транспортной системой, в которой движение организовано при помощи подвесных рельсов, натянутых между опорами.Скорость подвижного состава может достигать 500 км/ч, а его движение регулируется автоматически.

Напомним, что ранее КГГА договорилась с китайской компанией China Railway International Group о строительстве Подольско-Выгуровской линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина.