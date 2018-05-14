В Керчи запустили автомобили по путепроводу к мосту в оккупированный Крым

В Керчи открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту

Движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда открыто в воскресенье вечером в Керчи.

Оккупационные власти заявили, что новый объект позволит разгрузить сообщение между двумя микрорайонами города, передает ТАСС.

"Движение запущено. Теперь сверху по путепроводу протяженностью 1,8 км смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы. В нижней части - транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно, после запуска движения по автоподходу к мосту", - заявили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству аннексированного Крыма.

Ранее компания Стройгазмонтаж завершила выполнение первого этапа контракта по строительству Крымского моста – строительство автодорожной части.

Напомним, 27 августа прошлого года в Керченском проливе начался первый этап операции по транспортировке и монтажу арок Керченского моста Россией. 29 августа завершились работы по возведению арки.

Позже заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с профсоюзами морских и речных портов заявил, что строительство Керченского моста в оккупированном Крыму, которое нарушает международное морское право, приведет к снижению товарооборота между Украиной и другими странами.

В Мининфраструктуры заявляли о том, что Украина готовит иск к РФ в связи с убытками портов из-за Керченского моста.

Министерство иностранных дел Украины также направило РФ ноту в связи с односторонним решением Москвы ограничить движение судов через Керченский пролив.

Кроме того, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что строительство Керченского моста ухудшит логистику Азовского региона и приведет к убыткам портов Мариуполь и Бердянск.

Он также отметил, что остановить незаконное строительство Керченского моста возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России.

Президент Украины Петр Порошенко отдал поручение направить в суд иск в отношении Российской Федерации из-за строительства Керченского моста.

Кроме того, в октябре Администрация морских портов (АМПУ) сообщила о снижении на треть грузопотока в Бердянском морпорту из-за строительства моста через Керченский пролив.

12 декабря 2017-го, Украина начала экспертизу строительства Россией Керченского моста. Позже министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Украина готовит санкции для компаний, причастных к строительству моста.