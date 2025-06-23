Уменьшила зависимость от рынка США. В Канаде заработало первое в стране экспортное LNG-производство

Завод LNG Canada произвел свой первый сжиженный природный газ на экспорт в Китимате (Британская Колумбия). Мощность первой очереди завода составляет 5,6 млн тонн в год.

Об этом пишет Reuters.

«Этот завод является первым крупномасштабным канадским проектом по производству СПГ, а также первым крупным заводом по производству СПГ в Северной Америке, имеющим прямой доступ к тихоокеанскому побережью, что значительно сокращает время доставки на азиатские рынки по сравнению с заводами на побережье Мексиканского залива в США», — говорится в публикации. — «После выхода на полную мощность завод сможет экспортировать 14 миллионов тонн в год».

По данным LSEG об отслеживании судов, танкер СПГ Gaslog Glasgow приближается к порту Kitimat компании LNG Canada. По словам источников, судно должно прибыть 29 июня и будет загружено СПГ.

Проект LNG Canada является совместным предприятием Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi Corporation и Kogas.

Трейдеры отмечают, что после ввода объекта в эксплуатацию экспорт канадского газа в США, вероятно, сократится, поскольку канадские энергетические компании получат другие рынки сбыта для своего топлива. Сейчас США являются единственным рынком сбыта канадского газа.

Канада имеет еще два меньших объекта по экспорту СПГ, которые также строятся на тихоокеанском побережье. Ожидается, что объекты Woodfibre LNG и Cedar LNG будут завершены между 2027 и 2028 годами.

Согласно данным Управления энергетической информации США, в 2024 году Канада экспортировала около 8,6 миллиарда кубических футов газа в сутки по трубопроводам в США, что больше, чем 8 млрд кубических футов в сутки в 2023 году и в среднем 7,5 млрд кубических футов в сутки за предыдущие пять лет (2018−2022).

Как сообщалось, премьер-министр Канады Марк Карни предлагает построить новый трубопровод для поставки большего количества нефти на иностранные рынки, связанный с миллиардами инвестиций в «зеленые» технологии для уменьшения воздействия отрасли на окружающую среду.

Канада ежедневно поставляет в США около 4 миллионов баррелей сырой нефти — подавляющее большинство своей добычи — а также полагается на трубопровод, который проходит через штаты Среднего Запада для поставок в провинции на востоке страны, пишет Bloomberg. Угрозы президента США Дональда Трампа экономике и суверенитету Канады усилили давление по ускорению проектов, уменьшающих ее зависимость от США.

Президент США Дональд Трамп предложил Канаде стать «51 штатом» в обмен на противоракетную защиту Golden Dome.

6 мая американский президент во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни заявил, что все еще заинтересован в том, чтобы страна стала 51-м штатом США.

В то же время Карни говорил, что страна никогда не станет частью США. По его словам, идея о том, что страна может стать 51-м штатом США, является «безумной».

Карни также заявил, что его страна будет бороться с США «силой» и «контрмерами» после введения президентом США Дональдом Трампа торговых пошлин.

Кроме того, Карни заявил, что США больше не являются надежным партнером для его страны.