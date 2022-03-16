Я умоляю наших друзей на Западе дать нам оружие. Колонка Виктора Пинчука для The Wall Street Journal 16 марта, 09:10 Цей матеріал також доступний українською Виктор Пинчук (Фото:pinchukfund.org)

Я знаю, что посылать нам самолеты и оружие рискованно. Но риски бездействия гораздо больше. Об этом пишет Виктор Пинчук в колонке для The Wall Street Journal.

В Европе сине-желтая краска в дефиците. Европейцы в отчаянии задают себе вопрос: «Если она закончится, как мы сможем поддержать Украину?». Моя дочь рассказала мне эту злую шутку. Как гордый украинец, я был глубоко тронут многочисленными проявлениями солидарности с моей страной и ее народом. Беженцев принимают с теплотой и гостеприимством. Люди со всего мира присылают всевозможные пожертвования. Европа и США сделали реальные шаги, еще недавно немыслимые, чтобы помочь Украине защититься от неспровоцированного и варварского вторжения России. Политические лидеры четко дали понять, что усилят давление и рассмотрят дальнейшие меры. Я даже слышу, что западные столицы могут отправить самолеты в Украину.

Мы благодарны за все это. Но пока вы дискутируете и развиваете симпатию, Украину разрушают. Российские самолеты сбрасывают бомбы на наших детей и стреляют ракетами по больницам, школам и заводам. Там, где они сталкиваются с сопротивлением украинских бойцов, их дикость удваивается, и они разрушают городские кварталы — убивают людей в них.

В то время как Запад беспокоится о нарушении правил ведения войны и заботится о том, чтобы не увеличивать конфликт, Россия не соблюдает такие ограничения, используя массовый обман, атаки под фальшивым флагом, запрещенное оружие, наемников и террористов. Поскольку Россия не смогла разбомбить Украину до повиновения, она пытается вести войну все более жестокими и грубыми способами.

Мы благодарим вас за еду, деньги, соболезнования и нарисованные сине-желтые флаги. Но если вы хотите спасти нас, Украине нужны самолеты, зенитные и противотанковые ракеты, вооруженные беспилотники и другое военное оружие. Поэтому я умоляю наших друзей на Западе: дайте нам оружие. Перестаньте покупать уголь и нефть из России. Не думайте об этом; не оценивайте варианты; не рассматривайте. Просто сделайте. Время — это жизнь. Я прошу у Европейского Союза сделать Украину кандидатом на членство. Независимая Украина принадлежит ЕС.

Я знаю, что эти действия влекут за собой риск. Но в смертельной схватке вы не можете помочь, не рискуя. И есть еще большие риски бездействия. Что произойдет, если вы позволите России разорвать международную систему, уничтожить суверенную нацию, совершить массовые убийства?

Остановить агрессора можно только силой. Мы должны противопоставить жестокости врага нашу скорость, решительность и определенность. Мы не можем продолжать беспокоиться, что агрессор будет эскалировать ситуацию. Мы должны заставить его беспокоиться, что мы также можем эскалировать.

Украина никогда не будет побеждена. Но многие украинцы умрут; их семьи будут уничтожены; их города превратятся в руины. Это обычные, миролюбивые люди, никогда не думавшие ни на кого нападать, желающие только мира и спокойствия и стремящиеся быть современной европейской страной.

Когда в феврале 1941 г. силы Гитлера приближались к Британии, Черчилль сказал Франклину Д. Рузвельту: «Дайте нам инструменты, и мы выполним работу». Это то, чего просят украинцы сегодня: инструменты победить жестокого тирана, напавшего на миролюбивую, свободную демократию, потому что это свободная демократия.

В этот кризисный момент украинцы не говорят SOS, спасайте наши души. Жизнь украинцев в опасности, но наши души в безопасности. Мы вам говорим: спасайте ваши души.

Виктор Пинчук — украинский промышленник и меценат

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