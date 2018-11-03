В Кабмине спрогнозировали сроки принятия госбюджета-2019

Министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко заявил о том, что существует вероятность того, что закон о "Государственном бюджете Украины на 2019 год" будет утвержден в парламенте 22 ноября.

Он отметил также, что в госбюджете на следующий год заложено увеличение расходов на социальную сферу, передает Интерфакс-Украина.

"Мы получили уже предварительное одобрение проекта госбюджета Верховной Радой, получили выводы и предложения народных депутатов. В ближайшее время он будет внесен в парламент ко второму чтению. 22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы государственный бюджет на следующий год был принят и мы нормально, планово вступили в новый год без проблем с финансированием", - заявил Саенко.

Напомним, 18 октября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект бюджета на 2019 год.

Смотрите также