В Кабмине спрогнозировали сроки принятия госбюджета-2019

0 комментировать
Иллюстрационное фото
Фото: NBU via Flickr

Иллюстрационное фото

Министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко заявил о том, что существует вероятность того, что закон о "Государственном бюджете Украины на 2019 год" будет утвержден в парламенте 22 ноября.

Он отметил также, что в госбюджете на следующий год заложено увеличение расходов на социальную сферу, передает Интерфакс-Украина.

"Мы получили уже предварительное одобрение проекта госбюджета Верховной Радой, получили выводы и предложения народных депутатов. В ближайшее время он будет внесен в парламент ко второму чтению. 22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы государственный бюджет на следующий год был принят и мы нормально, планово вступили в новый год без проблем с финансированием", - заявил Саенко.

Напомним, 18 октября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект бюджета на 2019 год.

Смотрите также

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Мохаммад Захур
Мохаммад Захур Подумайте, прежде чем инвестировать в Украину 3

Уверен, что коррумпированные судьи и судебная система Украины никогда не дадут мне победить. Однако, я не сдаюсь. И даже если проиграю все дела здесь, то продолжу бороться в Европейском суде по правам человека, в котором уже сужусь с Украиной по делу, открытому в 2008 году и которое близится к завершению.

Олег Гавриш
Олег Гавриш Может ли Украина заработать на марихуане 2

17 октября в Канаде официально начали легально продавать марихуану лицам, которые приобретают ее не по рецепту врачей, а в рекреационных целях.

Егор Аушев
Егор Аушев Как создать сильный бренд в cybersecurity 0

Недавно в Украине прошло одно из крупнейших мероприятий в Востосточной Европе и Азии по cybersecurity. В Киев съехалось больше 700-та человек из 44 стран мира. Большинсвто из них ничего не знали о стране, зато многое знали про украинских кибер воинов.

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове