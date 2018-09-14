В JPMorgan назвали сроки начала нового мирового финансового кризиса

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JPMorgan: новый финансовый кризис может произойти в 2020 году

JPMorgan: новый финансовый кризис может произойти в 2020 году

Эксперты американского финансового холдинга JPMorgan Chase & Co. создали модель, цель которой – оценить сроки и серьезность следующего финансового кризиса.

Прогнозы банка приводит агентство Bloomberg.

Десять лет назад крах Lehman Brothers вызвал обвал рынков и серию чрезвычайных ответных мер, и эксперты JPMorgan полагают, что инвесторам стоит закладываться на новый кризис уже в 2020 году. Хорошая новость заключается в том, что он, вероятно, будет менее болезненным, чем предыдущие.

Плохая новость состоит в том, что снижение ликвидности финансовых рынков со времени турбулентности 2008 года является неизвестной величиной и о ее влиянии трудно судить, считают аналитики.

Модель JPMorgan рассчитывает потенциальные сценарии с учетом продолжительности экономического роста, потенциальной длительности следующей рецессии, уровня долговой нагрузки, оценок активов и степени дерегулирования и финансовых инноваций до кризиса. Исходя из предположения о рецессии средней продолжительности, модель выдала следующие оценки возможной динамики различных классов активов от пика до дна в ходе следующего кризиса:

– снижение рынка акций США примерно на 20%;

– рост премии доходности корпоративных облигаций США примерно на 1,15 процентного пункта;

– падение цен энергоресурсов на 35%, цветных металлов - на 29%;

– расширение спредов гособлигаций emerging markets на 2,79 процентного пункта;

– падение рынка акций emerging markets на 48%, нацвалют – на 14,4%.

Эти прогнозы для различных активов выглядят умеренными в сравнении с последствиями мирового финансового кризиса и, возможно, не вызывают беспокойства в сравнении со средними показателями рецессий/кризисов" прошлого, считают аналитики JPMorgan Джон Норманд и Федерико Маникарди, отмечая, что во время рецессии и мирового кризиса значение индекса S&P 500 упало с пика на 54%.

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