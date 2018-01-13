В ГПУ прокомментировали информацию о причастности компании Гонтаревой к выводу средств из Украины

Генеральная прокуратура еще два месяца назад отправила запрос в одно из судебных экспертных учреждений для проведения экономической экспертизы относительно возможной причастности компании Investment Capital Ukraine (ICU) к выводу из Украины средств.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире Громадського радіо.

Он отметил, что экспертиза еще продолжается, и добавил: деятельность должностных лиц как этой компании, так и государственных банков и Нацбанка Украины является предметом целого ряда других уголовных производств, осуществляемых в Гнепрокуратуре и НАБУ.

Напомним, 10 января Al Jazeera опубликовала информацию, согласно которой украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала беглому президенту Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год.

В ICU называют эту информацию недостоверной.

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят Инвестиционный капитал Украина, одноименная компания по управлению активами (КУА), банк Авангард и КУА-АПФ Тройка Диалог Украина.

В 2014 году новоназначенная глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева ушла с поста главы совета директоров ICU и продала свою долю группе.