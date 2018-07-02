В Госстате подсчитали расходы украинцев на еду

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Украинцы потратили на продукты питания и безалкогольные напитки 211,8 млрд грн
Фото: pixabay/Free-Photos

Украинцы потратили на продукты питания и безалкогольные напитки 211,8 млрд грн

Потребительские расходы украинцев на продукты питания и безалкогольные напитки в первом квартале 2018 года составили 42,1% от конечных потребительских расходов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Так, в денежном выражении на продукты питания и безалкогольные напитки украинцы потратили 211,8 млрд грн. На алкоголь и табак за этот период было потрачено 37,9 млрд грн, или 7,6% от расходов.

В Госстате также отметили, что конечные потребительские расходы украинцев в первом квартале этого года составили 503,5 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что за январь-май 2018 года индекс потребительских цен вырос на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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