В госбюджет-2019 внесли рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде установить с 1 января 2019 года минимальную зарплату в размере 4 173 грн, а прожиточный минимум – 1 853 грн.

Об этом говорится в законопроекте №9000 О Государственном бюджете Украины на 2019 год, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Согласно ему, минимальная заработная плата с 1 января будет на уровне 4 173 грн, а в почасовом размере – 25,13 грн.

В проекте госбюджета также предусмотрен рост прожиточного минимума с 1 января 2019 года до 1 853 грн, с 1 июля – 1 936 грн, а с 1 декабря – 2 027 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения: детей в возрасте до 6 лет с 1 января 2019 года – 1 626 грн, с 1 июля – 1 699 грн, с 1 декабря – 1 779 грн; детей в возрасте от 6 до 18 лет с 1 января 2019 года – 2 027 грн, с 1 июля – 2 118 грн, с 1 декабря – 2 218 грн; трудоспособных лиц с 1 января 2019 года – 1 921 грн, с 1 июля – 2 007 грн, с 1 декабря – 2 102 грн; лиц, утративших трудоспособность, с 1 января 2019 года – 1 497 грн, с 1 июля – 1 564 грн, с 1 декабря – 1 638 грн.

Напомним, что правительство утвердило проект госбюджета-2019 с доходами 1,01 трлн грн и расходами 1,09 трлн грн.

С 1 января в Украине повысили минимальную заработную плату до 3 723 грн в месяц.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что минимальную зарплату повысят до 4,1 тыс. грн. Но через несколько дней Кабмин ответил, что у него нет таких расчетов, а повышение возможно при условии экономического роста в государстве.

При этом в средине апреля Министерство финансов заявило, что не видит возможности для пересмотра размера минимальной заплаты в Украине до уровня 4,2 тыс. грн.

В мае премьер-министр Украины Владимир Гройсман также подтвердил, что пока нет возможности для принятия решения о повышении минимальной заработной платы.