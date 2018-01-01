В ГФС сообщили, сколько автомобилей на еврономерах растаможили за неделю Вчера, 23:07 222 Цей матеріал також доступний українською В бюджет зачислено 4,675 млн грн narodna-pravda.ua

В Украине с 26 ноября растаможили 74 автомобиля на еврономерах. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на пресс-секретаря Государственной фискальной службы Украины Наталью Непряхину.

По ее словам, за неделю в Украине было оформлено 74 авто, которые были ввезены в таможенных режимах временного транзита.

Больше всего автомобилей на еврономерах, а именно 55, растаможили на Черновицкой таможни.

На данный момент в бюджет зачислено 4,675 млн грн, в том числе 119 тыс. грн штрафов за нарушение режима временного ввоза или транзита авто, которые владельцы "евроблях" заплатили при растаможивании своих авто.

Растаможка евроблях. Что происходит и какие у меня могут быть проблемы

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы о растаможивании автомобилей с европейской регистрацией №8487 и №8488.