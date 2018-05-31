В Германии начали борьбу с дизельными автомобилями

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Для жителей близлежащих домов и тех, кто находится на территории по делам, проезд разрешен

Для жителей близлежащих домов и тех, кто находится на территории по делам, проезд разрешен

В Гамбурге в четверг, 31 мая начал действовать запрет проезда дизельных автомобилей, не соответствующих требованиям экологического стандарта Евро-6 на отдельных участках двух особо загруженных транспортом дорог.

Об этом сообщает агентство dpa, передает DW.

На одной из дорог запрещен проезд легковых автомобилей и грузовиков, а на другой - только грузовиков. В частности, на этих дорогах расположены приборы для измерения уровня загрязнения воздуха.

При этом для жителей близлежащих домов и тех, кто находится на территории по делам, проезд на дизельном транспорте разрешен.

Тем не менее, экологи требуют более масштабных мероприятий для очистки воздуха от выхлопных газов, включая более широкие запреты на использование дизельных авто.

Отметим, что 27 февраля Федеральный административный суд Германии в Лейпциге позволил городам запрещать проезд на дизельных авто по своему усмотрению, не требуя для этого решений правительств федеральных земель или федеральной власти страны.

Ранее в Германии велись дискуссии о том, чтобы в среднесрочной перспективе запретить дизельные автомобили, которые оказались под огнем критики на фоне скандала с Volkswagen и другими автопроизводителями начиная с 2015 года.

Напомним, что ранее Volkswagen оказался в центре скандала с фальсификацией в США показателей экологичности автомобилей.Их двигатели выбрасывают оксиды азота, которые вредят дыхательной системе. Уровень концентрации этого газа в воздухе многих немецких городов превышает европейские нормы.

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