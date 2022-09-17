В госбюджет поступило 1,5 млрд долларов гранта от США — Шмыгаль

17 сентября, 17:12
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США продолжают оказывать Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

США продолжают оказывать Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,5 млрд долларов от США из Целевого фонда Всемирного банка.

Об этом в субботу, 17 сентября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Это последний транш из 4,5 млрд долларов от США из Целевого фонда Всемирного банка, написал он в Twitter.

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По словам премьера, средства будут направлены для возмещения бюджетных расходов на пенсионные выплаты и программы соцпомощи.

Шмыгаль поблагодарил президента США Джозефа Байдена за поддержку Украины.

https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1571079577036001282
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1571177263357362179
Редактор: София Лазарова

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