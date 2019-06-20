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В Газпроме заявили, что построили 59% Северного потока-2

Сегодня, 08:51
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В Газпроме заявили, что построили 59% Северного потока-2 - фото

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По дну Балтийского моря проложено около 1450 км газопровода Северного потока-2, сообщили 19 июня в пресс-службе Газпрома.

Отмечается, что это составляет свыше 59% от протяженности газопровода.

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Газопровод Северный поток-2 должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России. Согласно проекту, он будет проложен по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину. Работы по строительству планировалось завершить в 2019 году. В Газпроме допускают, что оно завершится позже.

Теги:   Газпром Северный поток 2

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