В Фонде гарантирования рассказали о миллиардных депозитах почти сотни украинцев

Депозиты на сумму более 500 тыс. грн в Украине имеют 89,8 тыс украинцев

Депозиты 90 тыс. самых богатых украинцев превышают 160 млрд грн

Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Андрей Оленчик, сообщает finclub.

Отмечается, что депозиты на сумму более 500 тыс. грн в Украине имеют 89,8 тыс украинцев (0,22% от всех вкладчиков). Но общая сумма их сбережений составила 161,8 млрд грн – это 39,86% по сумме от всех вкладов или в среднем 1,8 млн грн на человека.

Наибольшей категорией вкладчиков являются, те у кого депозиты от 10 грн до 100 тыс грн. Таких в Украине 23,4 млн клиентов, или 58% от всех вкладчиков. При этом вместе они держат на депозитах меньше, чем состоятельные украинцы: 100 млрд грн против 161,8 млрд грн.

Массовой категорией также являются клиенты, у которых на счетах до 10 грн Таких клиентов 16,1 млн.

Кроме того, 476 тыс украинцев имеют депозиты от 100 тыс до 200 тыс грн. Суммарно их вклады составляют 69 млрд грн.

От 200 тыс до 500 тыс грн в банках держат 268,5 тыс граждан - на общую сумму 75 млрд грн.

Всего в Украине насчитывается 40,3 млн клиентов-физлиц с общей суммой сбережений 405,9 млрд грн.

Напомним, что в Нацбанке констатировали, что в мае ставки по депозитам в валюте обновили исторический минимум. Вместе с тем, банки прекратили снижать ставки по депозитам в гривне после того, как Национальный банк Украины несколько раз подряд поднимал свою учетную ставку.