В Европу запускают газопровод в обход России

Трансанатолийский газопровод (TANAP), по которому газ из Азербайджана будет доставляться в Турцию и затем в Европу в обход России, будет введен 12 июня.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, сообщила турецкая ежедневная газета Hurriyet.

"Ввод TANAP в эксплуатацию – залог продолжения активной энергетической политики Турции", - сказал министр.

По его словам, в церемонии ввода TANAP в эксплуатацию примут участие президенты Турции и Азербайджана — Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.

TANAP является самым протяженным участком Южного газового коридора, который должен стать альтернативной Турецкому потоку Газпрома. Его протяженность составляет около 1,8 тыс. км. Первоначальная мощность TANAP составит 16 млрд куб. м в год, позже она будет доведена до 31 млрд куб. м. Из них 6 млрд куб. м будут поставляться турецким потребителям, остальной же объем пойдет в Европу по проектируемому Трансадриатическому трубопроводу.

Напомним, что Турция и Азербайджан официально запустили проект строительства Трансанатолийского газопровода в марте 2015 года.