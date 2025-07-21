Одно из крупнейших за десятилетие. В Европе открыли гигантское нефтегазовое месторождение

В Балтийском море открыли крупнейшее месторождение нефти и газа в истории Польши (Фото: subsea.org)

Компания Central European Petroleum (CEP) объявила об открытии крупнейшего месторождения традиционных углеводородов в истории Польши.

Об этом сообщает телеканал TVP3.

«Скважина, пробуренная в Балтийском море в 6 км от Свиноуйсьце, подтвердила наличие 22 миллионов тонн сырой нефти и 5 миллиардов кубических метров промышленного природного газа», — говорится в публикации. — «Это одно из крупнейших открытий такого рода в Европе за последнее десятилетие».

Согласно информации, предоставленной Центральным центром энергетической политики, общие запасы могут превысить 33 миллиона тонн нефти и 27 миллиардов кубических метров газа.

Как отметил Кшиштоф Галос, главный геолог Польши, это открытие может существенно повлиять на будущую энергетическую безопасность Польши, уменьшив зависимость от внешних поставщиков.

При этом перед началом добычи необходимо будет разработать и утвердить геологическую документацию.

Central European Petroleum Ltd — канадская компания со штаб-квартирой в Калгари, большинством акций которой владеют норвежские инвесторы.

Ее дочерняя компания CEP Central European Petroleum владеет лицензией на участок Wolin площадью 593 кв. км, выданной Министерством климата и окружающей среды Польши.

