В ЕС заявили о подготовке для Украины новой инвестиционной программы

Европейский Союз (ЕС) разрабатывает для Украины новую программу привлечения инвестиций под названием Контракт Реформы ради инвестиций.

Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в этом году в рамках нового внешнего инвестиционного плана ЕС для Украины может быть зарезервировано 1,6 млрд грн (€50 млн), в том числе для компенсации кредитования банковскими учреждениями и, наконец, для инвестирования в реальный сектор экономики.

Хан отметил, что при условии разумного использования это позволит привлечь до 16 млрд грн (€500 млн) частных инвестиций.

Для получения первых €50 млн Украине нужно до летних парламентских каникул сделает следующие шаги: независимое регулирование в энергетике и полноценная работа членов Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утверждение бизнес-омбудсмена, отмена е-декларирования для антикоррупционных активистов.

Напомним, что в апреле стало известно, что Украина получит €50 млн от ЕС на Фонд энергоэффективности.