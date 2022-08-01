Пошли навстречу ценам. ЕС и Великобритания отложили полный запрет на страхование морских перевозок нефти — FT 1 августа, 19:29 Lloyd’s — крупнейший мировой страховщик, работающий в морской отрасли (Фото:Simon Dawson / Reuters)

Страны ЕС и Великобритания смягчали условия страхования российской нефти, перевозимой танкерами. Это беспокоит трейдеров и юристов.

Страны ЕС и Великобритания приостановили лишение России услуг рынка морского страхования Lloyd's на фоне роста инфляционных и энергетических рисков. Об этом пишут Порты Украины со ссылкой на Financial Times.

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Два месяца назад ЕС объявил о глобальном запрете на предоставление морского страхования судам, перевозящим российскую нефть, планируя координировать соответствующие усилия с правительством Великобритании. Однако Лондон пока не ввел подобные ограничения. Участие Великобритании имеет решающее значение для такого запрета, поскольку центр отрасли морского страхования находится в Лондоне.

Тем временем Брюссель (т.е. ЕС) в конце июля изменил некоторые ограничения по взаимодействию с государственными российскими компаниями, ссылаясь на обеспокоенность глобальной энергетической безопасностью.

Совместный запрет Великобритании и ЕС на морское страхование должен был стать наиболее важным ограничением в отношении российской нефти, способным лишить Москву доступа к большей части мирового танкерного флота.

Однако официальные лица США выразили обеспокоенность тем, что немедленный глобальный запрет на морское страхование подтолкнет цены из-за изъятия с рынка миллионов баррелей российской сырой нефти и нефтепродуктов.

Европейские и британские чиновники сообщили в мае, что Великобритания и ЕС договорились согласовать запрет на страхование российских нефтяных грузов.

Однако последние санкции Великобритании против России, одобренные парламентом в июле, запрещают страховать только суда, перевозящие российскую нефть в королевство, и только после 31 декабря. Законодательство было введено после того, как правительство пообещало запретить импорт российской нефти с конца года, но оно не запрещает предоставление услуг по российским поставкам в другие страны, заявили британские представители.

В настоящее время в Великобритании нет запрета на глобальные поставки российской нефти, сказал директор по андеррайтингу Lloyd's Market Association Патрик Дэвисон. Однако Lloyd's находится в тесном контакте с британским правительством и «будет работать с ним над любыми предстоящими санкциями, которые они стремятся ввести».

Министерство финансов Великобритании заявило, что все еще ищет лучший вариант действий. Министерство, в частности, готово ввести дальнейшие санкции против России и работает вместе с союзниками, "чтобы обеспечить их реализацию с максимальным эффектом для экономики России".

Запрет ЕС на страхование был введен 4 июня и остается в силе. Это не позволяет компаниям блока оформлять новую страховку для любого судна, транспортирующего российскую нефть куда угодно. Действующие договоры остаются действительными до 5 декабря, когда все подобные виды деятельности будут запрещены.

Однако ЕС внес правки в часть своих санкций, чтобы позволить европейским компаниям иметь дело с некоторыми российскими государственными компаниями, такими как Роснефть, с целью транспортировки нефти в страны за пределами блока.

Европейским компаниям больше не будет запрещено платить таким компаниям, как Роснефть, "если эти транзакции строго необходимы" для покупки или транспортировки сырой нефти или нефтепродуктов в третьи страны, заявил изданию представитель Европейской комиссии.

Как отмечено в заявлении ЕС, меры приняты, чтобы «избежать любых потенциальных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности во всем мире».

С июня США работают над тем, чтобы побудить страны G7 поддержать механизм ограничения цен, который позволил бы некоторым объемам российской нефти доставаться третьим странам по ценам ниже рыночных. Официальные лица в Вашингтоне заявили, что США и Великобритания все еще планируют запретить морские услуги, включая страхование, до того времени, когда запрет ЕС вступит в силу в декабре. Но сначала они хотят установить предел цен на нефть.

По оценкам юристов, ЕС, похоже, смягчил свои усилия по сдерживанию глобального потока российской нефти, а среди трейдеров возникла новая неопределенность по обязательствам Великобритании по поводу глобального запрета страхования.

Как сообщила партнер юридической фирмы HFW Сара Хант, трейдеры интересуются, законно ли сейчас покупать нефть Роснефти для поставок в страны за пределами ЕС. "Новые санкции ЕС фактически позволяют европейским компаниям забирать российскую нефть. Мы были удивлены этим», - сказала она.

Партнер юридической фирмы Reed Smith Ли Ханссон заявил, что поправка ЕС в отношении санкций стала «большим отступлением», и добавил, что юристы тоже ожидали «более жестких» мер от Великобритании.

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