Кризис продлится год-полтора. Илон Маск заявил, что в экономике США началась рецессия 17 мая, 13:41 Цей матеріал також доступний українською Илон Маск считает, что США вошли в рецессию (Фото:Patrick Pleul / Reuters)

Илон Маск считает, что в экономике США уже началась рецессия, которая может продлиться от 12 до 18 месяцев.

«Такие вещи проходят, и потом снова начнется экономический рост. Условия, вероятно, будут трудными в течение года или может быть 12−18 месяцев», — цитирует Маска Bloomberg.

Видео дня

Как отмечает агентство, Федеральный резерв и опрошенные эксперты не разделяют точку зрения богатейшего человека планеты.

В первом квартале экономика США сократилась на 1,4%, но спад был вызван рекордным дефицитом внешнеторгового баланса. Во втором квартале ожидается рост ВВП США примерно на 1,8%, по оценке Федерального резервного банка Атланты.

Составленный Bloomberg консенсус-прогноз предполагает, что вероятность рецессии в США в ближайший год составляет около 30%.

В ответ на вопрос об инфляции Маск сказал, что причина рекордного роста потребительских цен кроется в увеличении денежной массы.

«Реальная причина инфляции состоит в том, что правительство напечатало тучу новых денег. Это довольно просто», — отметил миллиардер.

По данным Bloomberg Billionaires Index состояние Илона Маска — $213 млрд, у идущего на втором месте Джеффа Безоса — $135 млрд.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.