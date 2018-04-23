В ЕБРР назвали главное условие для притока иностранных инвестиций в Украину

Стороны обсудили состояние реализации проектов Европейского банка реконструкции и развития в Украине

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти назвал прозрачную приватизацию одним из главных инструментов привлечения иностранных инвестиций в Украину.

Об этом он заявил во время встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком в Вашингтоне, передает пресс-служба Кабмина.

Со своей стороны Данилюк заверил Чакрабарти в преданности украинского правительства процессам реформ и поблагодарил его за активную роль в создании Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

Кром этого, стороны обсудили сотрудничество Украины с Международным валютным фондом и состояние реализации проектов Европейского банка реконструкции и развития в Украине.

Стороны также договорились продолжить диалог во время ежегодного собрания ЕБРР в Иордании в середине мая этого года.