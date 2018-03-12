В ЕБА встревожены негативными последствиями от налога на выведенный капитал

Нужно удостовериться, что законопроект не создаст лазеек для уклонений от налога

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обеспокоена обложением налогом на выведенный капитал (НВК) хозяйственных операций, осуществляемых на обычных рыночных условиях.

Об этом сообщила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко на встрече президента Петра Порошенка с бизнесом в Киеве в понедельник, 12 марта, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем публикации нового варианта законопроекта. Надеемся, что бизнес-сообщество получит возможность ознакомиться с законопроектом заранее и предоставить комментарии, прежде чем законопроект будет внесен в Верховную Раду”, - отметила она.

Деревянко подчеркнула, что необходимо учитывать интересы добросовестных плательщиков налогов. По ее словам, не должны облагаться налогом на выведенный капитал хозяйственные операции, осуществляемые на обычных рыночных условиях.

"Нужно удостовериться, что предложенный законопроект не создает лазеек для уклонения от нового налога и не дает привилегий именно недобросовестным налогоплательщикам", - объяснила она.

Отметим, что Порошенко заявил, что не намерен подавать законопроект о налоге на выведенный капитал в парламент. Он инициирует его повторное обсуждение, хотя в конце февраля заявлял о своей готовности зарегистрировать указанный документ. При этом глава государства выразил готовность к любым компромиссам, в том числе к тому, чтобы действие указанного налога распространялось на малый и средний бизнес на первом этапе его внедрения.

Напомним, в начале декабря 2017 годаПорошенко заявил, что введение налога на выведенный капитал в 2018 году отменяется. Налог введут в 2019 году.

Позже в ГФС заявляли о 80-миллиардных убытках после введения налога на выведенный капитал.

В ГФС также отмечали, что плательщиками налога на выведенный капитал являются исключительно юридические лица. При этом, физических лиц-предпринимателей данный налог не касается.