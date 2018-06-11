В Днепре предложили частично отменить ProZorro

Депутаты горсовета Днепра пытаются отменить решение о применении электронной тендерной площадки РroZorro при допороговых торгах.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

"В Днепре сегодня снова часть депутатов горсовета пытается создать зраду и отменить решение о применении ProZorro в допорогах", – написал Нефьодов на своей странице в Facebook.

По словам Нефьодова, противники применения ProZorro приводят следующие аргументы: "форс-мажор; упрощенный тендер идет 6 дней, а в случае реального форс-мажора разрешается и без тендера", "качество страдает; качество зависит от того, что вы прописываете в тендерных требованиях, и не рассказывайте, что у кума по прямому договору качество идеальное" и "никто не приходит на торги; так что у вас за тендерные требования, если никто не приходит, но по прямому договору продавцы есть?"

В свою очередь мэр города Борис Филатов заявил о готовности применить вето к подобному решению депутатов-инициаторов, если они наберут большинство голосов за него. Но в случае, если за такое решение проголосует больше депутатов - две трети, то с его отменой возникнут сложности.

Ранее сообщалось, что в июне в Украине стартует малая приватизация через систему ProZorrо.