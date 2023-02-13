«Несколько кликов в смартфоне». У Дії запустили нове опитування про найкращу воєнну марку Укрпошти 13 февраля, 13:05 Ставшая популярной в Украине марка с надписью «Русский военный корабль иди н***й» (Фото:REUTERS/Edgar Su)

В Дії запустили новый опрос, чтобы выбрать лучшую военную марку Укрпочты. Опрос продлится с 13 по 20 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса.



«Раньше вы голосовали за дизайн военных марок в Дії, а теперь пора выбрать лучшую. Топовую марку выбирают почти во всех странах каждый год. Украина не исключение. Однако у нас это несколько кликов в смартфоне», — говорится в сообщении.

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