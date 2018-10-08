В ГФС рассказали, что меняет "единое окно" на границе

Новый закон о "едином окне" на границе упрощает таможенное оформление, так как отменяются многие виды контроля и необходимых бумажных документов.

Об этом заявил и.о. директора Департамента таргетинга и управления таможенными рисками Государственной фискальной службы Сергей Демченко в эфире программы Гроші вперед! на Радио НВ.

Так, данные будут вноситься в информационную систему, которую будет видно таможенникам и доступна для просмотра и принятия решений контролирующих органов.

"Никто не имеет права требовать у предпринимателя, импортера, участника внешнеэкономической деятельности эти документы в бумажном виде", - рассказывает Демченко.

По его словам, теперь понятие меры официального контроля - это исключительно фитосанитарный и ветеринарно-санитарный контроль, государственный контроль о соблюдении законодательства о пищевых продуктах.

Так, экспортерам не нужно брать разрешение для вывоза товаров, что ускорит таможенное оформление. Кроме того, при импорте больше не будет действовать радиологический, экологический и санэпидемконтроль.

"То есть действительно функции радиологии полагаются на пограничников. И то в части срабатывания рамок, через которые будет проезжать транспортное средство. То есть контроль будет проводиться незаметно. Машина проехала, рамка не сработала, значит контроль проведен", - объясняет Демченко.

На таможню возлагается только документальный контроль при перемещении отходов, который регулируется Базельской конвенциею - ГМО, водные биоресурсы, флора, фауна, которая регулируется конвенцией CITES, пестициды и агрохимикаты.

"В пункте пропуска остаются два должностных лица: это таможня и пограничники. Так, остается ветеринарный и фитосанитарный контроль. Потому что есть определенный перечень кодов товаров, которые будут подлежать этому контролю", - отметил он.

Напомним, что президент Петр Порошенко подписал закон о введении механизма "единого окна" и оптимизации контрольных процедур на таможне.