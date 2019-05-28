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В центре Львова подожгли отделение Альфа-Банка

Вчера, 10:38
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В центре Львова подожгли отделение Альфа-Банка - фото

lv.npu.gov.ua

В ночь на 28 мая в центре Львова подожгли отделение Альфа-Банка, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение о пожаре в здании на площади Галицкой в полицию поступило около 3:50.

«Полицейские предварительно установили, что неизвестные лица разбили окно и бросили в помещение бутылку с неизвестным веществом, в результате чего произошло возгорание. Огнем была повреждена оргтехника, мебель и документы. Пострадавших в результате пожара нет», — рассказали в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области сообщили Zaxid.net, что огонь уничтожил часть офисной мебели. Пожар ликвидировали в 4:13.

Издание пишет, что отделение банка находится на первом этаже четырехэтажного здания.

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2019 года по размеру общих активов Альфа — Банк занимал шестое место (69,406 млрд грн). Он принадлежит российским бизнесменам Михаилу Фридману (29.62%), Герману Хану (18.89%), Алексею Кузьмичеву (14,7%), Петру Авену (11,17%).

Теги:   Львов Фридман Михаил Альфа-банк

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