В бюджет поступило на четверть больше ЕСВ, чем в прошлом году Сегодня, 17:32 65 Цей матеріал також доступний українською В течение января-ноября 2018 в бюджет поступило 202 300 000 000 грн ЕСВ Фото : Наталья Кравчук/НВ

В течение января-ноября 2018 года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 202,3 млрд грн.

Это на 41,4 млрд грн, или на 25,7% больше поступлений ЕСВ за аналогичный период 2017 года, сообщается на сайте Госфискальной службы.

Отмечается, что в ноябре 2018 года в ГФС поступило 18,6 млрд грн единого взноса. По сравнению с ноябрем 2017 года этот показатель вырос на 2,7 млрд грн, или на 17%.

Напомним, в сентябре 2018 года сообщалось, что крупный бизнес увеличил уплату единого социального взноса в госбюджет до 32,6 млрд грн по итогам восьми месяцев (январь-август) 2018 года. Это на 32,2%, или на 7,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

14 ноября Кабинет министров предложил Верховной Раде расширить базу налогообложения ЕСВ в размере 22% с 15 минимальных зарплат (55,8 тыс. грн) до 25 (104,3 тыс. грн) и ввести регрессивную шкалу отчислений этого налога.

Европейская Бизнес Ассоциация негативно отреагировала на планы изменения "зарплатного" налога в Украине.

Позже Союз украинских предпринимателей (СУП) выступил против этой инициативы Кабинета. В СУП считают, что расширение базы налогообложения ЕСВ может привести к "тенизации" зарплат

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) также не поддерживает законопроект министра социальной политики Андрея Ревы по изменению подходов к начисления ЕСВ.

Кроме того, Американская торговая палата тоже выступила против изменений "зарплатного" налога в Украине.

21 ноября президент Порошенко призвал бизнес согласиться на расширение базы ЕСВ.