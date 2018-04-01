В Бахрейне нашли крупнейшее месторождение нефти и газа

На западе Бахрейна обнаружили месторождение нефти и газа, которое по величине превосходит все существующие в стране, сообщает Arab News.

Это самое крупное нефтяное месторождение из выявленных с 1932 года. Оно может существенно улучшить экономику Бахрейна, финансовые рейтинги которого в последнее время упали.

Подробности открытия власти Бахрейна намерены рассказать на пресс-конференции в среду, 4 апреля, в Манаме.

До этого времени основным источником нефти и газа было месторождение Абу-Сафа, которое Бахрейн делит с Саудовской Аравией.