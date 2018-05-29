В Азербайджане запустили газопровод в обход России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 29 мая, дал старт работе Южного газового коридора, по которому азербайджанский будет доставляться в Турцию и затем в Европу в обход России.

Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан.

Церемония запуска ЮГК состоялась на Сангачальском терминале.

Начался процесс закачки первого газа в ЮГК.

TANAP является самым протяженным участком Южного газового коридора, который должен стать альтернативной Турецкому потоку Газпрома. Его протяженность составляет около 1,8 тыс. км. Первоначальная мощность TANAP составит 16 млрд куб. м в год, позже она будет доведена до 31 млрд куб. м. Из них 6 млрд куб. м будут поставляться турецким потребителям, остальной же объем пойдет в Европу по проектируемому Трансадриатическому трубопроводу.

Напомним, что Турция и Азербайджан официально запустили проект строительства Трансанатолийского газопровода в марте 2015 года.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд куб. м. Кроме того, 6 млрд куб. м азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.