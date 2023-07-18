«Да не может быть». В АРМА солгали о необходимости засекретить реестр активов под своим управлением — нардеп 18 июля, 11:27 Нардеп Ярослав Железняк (Фото:goloszmin.org)

Руководство Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) закрыло доступ к Реестру арестованных активов, ссылаясь на «письмо от СБУ», которого на самом деле не существовало.

Об этом в Telegram-канале заявил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

По его словам, на разработку этого реестра было потрачено около 60 млн грн.

«Но АРМА решила закрыть к нему доступ. И много-много раз объяснение было: «есть письмо от СБУ с просьбой закрыть реестр», — написал нардеп.

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Однако в самой СБУ наличие такого письма опровергли.

«Ну мы же спросили именно СБУ почему так, какой мотив. И получили ответ… что СБУ никогда с таким письмом к АРМА не обращалась… письма такого никогда не существовало…», — заявил Железняк.

В свою очередь пресс-служба АРМА сообщила, что 10 июля Агентство обратилось в Секретариат Кабинета министров «с целью выяснения наличия оснований для ограничения публичного доступа к Реестру на данный момент и рассмотрения вопроса об открытии системы для общественности».

Как сообщалось, 30 июня Кабмин назначил новым главой АРМА Елену Думу, хотя против такого кадрового решения выступали антикоррупционные активисты.