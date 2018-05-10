В Украине замедлился рост цен

Рост потребительских цен в Украине в апреле 2018 года составил 0,8% в сравнении с 1,1% в марте.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Кроме того, в годовом измерении (апрель-2018 года к апрелю-2017) рост потребительских цен замедлился до 13,1% с 13,2% по итогам марта, 14% - по итогам февраля и 14,1% – по итогам января, добавили в Госстате.

Базовая инфляция в апреле-2018 упала до 0,6% после скачка до 1,4% в марте, вернувшись на уровень февраля, однако в годовом измерении она осталась на уровне 9,4%.

Госстат уточняет, что с начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,4%, а базовая инфляция составила 3,3%.

Напомним, потребительская инфляция в Украине по итогам 2017 года составила 13,7%, ускорившись с 12,4% в 2016 году. В 2015-м рост цен был зафиксирован на уровне 43,3%, в 2014 году – 24,9%. Добавим, что в феврале 2018 года инфляция составила 0,9% и в январе - 1,5%.

Ранее в НБУ отмечали, что рост цен в Украине достиг пика в июне 2017 года из-за более резкого подорожания сырых продуктов питания. Кроме того, для НБУ оказался неожиданностью рост цен в ноябре - инфляция росла выше темпов, которые прогнозировал регулятор.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции до 8,9% на 2018 год с предыдущего прогноза в 7,3%. В течение следующих двух лет, к 2020 году инфляция снизится до 5% годовых.

В то же время во Всемирном банке предупреждают, что инфляция в Украине в 2018 годуможет вновь превысить ожидания на фоне повышения расходов на оплату труда.