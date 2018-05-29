В апреле госдолг Украины сократился на $320 млн

В сравнении с показателем на начало 2018 года объем госдолга вырос на 1% в долларах

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2018 году сократился на 0,4%, или на $0,32 млрд - до $77 млрд в сравнении с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 32,6 млрд грн, или на 1,6%, - до 2,021 трлн грн.

Таким образом, в сравнении с показателем на начало текущего года объем госдолга вырос на 1% в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 5,6% в гривневом эквиваленте.

Также отмечается, что объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу до конца 2018 года составит 325,5 млрд в гривневом эквиваленте.

В частности, до конца текущего года предстоит вернуть долги на 204,4 млрд грн и выплатить 121,10 млрд грн в счет их обслуживания.

Напомним, по итогам марта 2018 года Госдолг Украины вырос до $77,4 млрд – на 0,8%, или на $600 млн.

Как сообщалось, госдолг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до $76,3 млрд в эквиваленте, и на 11% - до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте, что составляет около 72% ВВП. По данным Минфина, объем выплат Украины по госдолгу составит более 3 трлн грн в период до 2045 года.