В Амстердаме придумали ограничения на аренду жилья для туристов

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Из-за туристов стоимость квартир выросла на 12% в сравнении с прошлым годом
Фото: pexels

Из-за туристов стоимость квартир выросла на 12% в сравнении с прошлым годом

Власти Амстердама намерены запретить аренду жилья через онлайн-сервис Airbnb в оживленных районах города и  поднять туристический налог.

Об этом сообщили в портале NL Times.

Отмечается, что налог для туристов на территории всего города хотят увеличить до 7%. Сейчас он составляет 6% в центральных районах и 4% - на окраинах.

Кроме того, в Амстердаме планируют запретить аренду жилья туристами через сервис Airbnb в наиболее оживленных районах города, а за их пределами установить максимальный срок аренды 30 дней в год.

Среди предлагаемых мер значится и ограничение количества "пивных велосипедов" и "пивных круизов", а также запрет туристам садиться и выходить с экскурсионных лодок в центре города.

Согласно изданию, Амстердам страдает от излишнего количества туристов, пьяные и буйные гости делают центр города непривлекательным для местных жителей. Из-за туристов стоимость квартир выросла на 12% в сравнении с прошлым годом.

Отметим, что в 2018 году в Амстердаме ожидают 18 млн иностранных гостей, это на 20% больше, чем два года назад.

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