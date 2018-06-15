В АМКУ прокомментировали обвинения Гройсмана

В АМКУ открыты для конструктивного диалога и готовы содействовать законным проверкам

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обеспокоен позиции премьер-министра Владимира Гройсмана, Кабмиу и народных депутатов о состоянии дел в сфере публичных закупок и количества нарушений со стороны заказчиков и участников.

Об этом сообщили в пресс-службе Комитета.

Отмечается, что с 2014 по 2018 годы за счет сотрудничества государственных органов были достигнуты значительные положительные результаты в направлении внедрения прозрачных закупок, борьбы с коррупцией в публичных закупках, повышении уровня доверия бизнеса к этой сфере.

"Однако до сих пор имеют место в отдельных случаях злоупотребления как со стороны заказчиков, так и со стороны участников тендеров, которые в результате могут приводить к неэффективному расходованию государственных средств и срыву важных для Украины социальных проектов", - заявили в АМКУ.

В Комитете подчеркнули, что значительно увеличилось количество жалоб, поступающих в Коллегию АМКУ. Многие из них касаются "дискриминационных требований в тендерной документации, а также дискриминационного подхода при рассмотрении и оценке предложений участников закупок, когда предложения одних неправомерно отклоняются, а других - определяются победителями".

"Антимонопольный комитет Украины, как орган обжалования, является быстрым и эффективным инструментом для защиты нарушенных прав бизнеса в сфере публичных закупок. За время своей работы мы подтвердили свою способность рассматривать жалобы в сверхкороткие сроки (15 рабочих дней), независимо и беспристрастно принимать правомерные решения", - говорится в сообщении.

В Комитете подчеркнули, что только 0,5% решений коллегии АМКУ отменяются судами, а также отметили, что в случае несогласия сторон с решением, его можно обжаловать в судебном порядке.

Напомним, что ранее Кабмин решил проверить АМКУ. В частности Гройсман поручил Государственной аудиторской службе проверить работу комитета, ссылаясь на заявления от государственных органов власти и органов местного самоуправления о блокировании процедуры государственных закупок.