В администрации портов рассказали, как ситуация на Азове повлияла на погрузку судов

Украинские порты на Азове работают, хотя и с задержками из-за действий РФ и погоды

Находящиеся на Азовском море порты Мариуполь и Бердянск работают в штатном режиме, сейчас происходит погрузка/разгрузка находящихся там судов.

Об этом говорится в ответе Администрации морских портов Украины (АМПУ) в ответ на запрос НВ Бизнес.

"В настоящее время наши порты на Азове работаю в штатном режиме. Продолжается погрузка/разгрузка судов, которые ранее прошли Керчь-Еникальский канал. С 26.11.2018 возобновилось движение судов через канал. Своей очереди на проход ожидают 30 судов, следующих в/из порты Мариуполь и Бердянск (16 из портов и 14 в порты)", – отметили в Администрации.

Всего до конца 2018 года, по оперативным данным, украинские порты на Азове должны принять и обработать около 80 судов.

"Пока говорить о блокировании канала преждевременно. Работа идет, хотя и с задержками из-за действий РФ, а также погодных условий", – отметили в АМПУ.

В то же время в Администрации отметили, что не могут оценить потери от действий РФ, так как имеющейся информации недостаточно.

В свою очедь руководство Мариупольского порта сообщило, что работа идет в штатном режиме.

"У причалов четыре судна под погрузку. По состоянию на 11:00 на входе в Керчь-Еникальский канал досмотра и прохода ожидали 10 судов, направляющихся в Мариупольский порт, одно из них простаивает уже более 10 суток. Еще три судна должны подойти к каналу в течение суток", – говорится в сообщении предприятия.

Начальник администрации порта Бердянск Александр Барчан сообщил также, что "сейчас начинает работать и Керченский пролив – на сегодня там стоит три судна, которые двигаются в порт".

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов. В понедельник, 26 ноября, движение гражданских судов возобновили.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

В НБУ считают, что решение о введении военного положения не повлияет на работу банковской системы. В МВФ заявили, что продолжат сотрудничество с Украиной после введения военного положения.

Позже стало известно, что евробонды Украины резко упали из-за российской агрессии в Азовском море. Акции украинских компаний также обвалились на фондовых биржах Лондона и Варшавы.