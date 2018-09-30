В 2018 году украинцы уплатили почти на четверть больше военного сбора, чем год назад

В течение января-августа 2018 году до государственного бюджета Украины было уплачено почти 11,8 млрд грн военного сбора, на 24,4% или на 2,3 млрд гривен больше, чем в прошлом году. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Отмечается, что запланированные показатели были выполнены на 102,3%, а бюджет дополнительно получил 259,4 млн грн.

В августе 2018 года на обороноспособность украинской армии плательщики перечислили 1,5 млрд грн, что на 5,3% или на 77,9 млн грн больше запланированного.

По сравнению с августом 2017 поступления военного сбора выросли на 24,6%, или на 305,6 млн гривен.

Военный сбор был введен в Украине с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению.

Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.