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В 2017 году объем мирового долга достиг рекордных $184 триллиона - МВФ

Сегодня, 10:45
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По данным МВФ, в тройку крупнейших мировых заемщиков входят США, Китай и Япония

По данным Международного валютного фонда, объем государственного и частного долга в мире в 2017 году достиг рекордных $184 триллиона.

Об этом со ссылкой на обзор МВФ, основанный на данных 190 государств, передает Интерфакс.

Как сообщается, указанная сумма эквивалентна 225% глобального ВВП.

В МВФ отметили, что в среднем мировой долг в расчете на человека сейчас составляет около $86 тысяч, что более чем в 2,5 раза превышает средний доход в расчете на душу населения.

Лидерами по мировым займам на данное время являются США, Китай и Япония.

На них приходится более половины объема глобальных долгов, что превышает долю этих стран в общемировом производстве.

Теги:   Долги МВФ

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