В 2017 году объем мирового долга достиг рекордных $184 триллиона - МВФ
По данным Международного валютного фонда, объем государственного и частного долга в мире в 2017 году достиг рекордных $184 триллиона.
Об этом со ссылкой на обзор МВФ, основанный на данных 190 государств, передает Интерфакс.
Как сообщается, указанная сумма эквивалентна 225% глобального ВВП.
В МВФ отметили, что в среднем мировой долг в расчете на человека сейчас составляет около $86 тысяч, что более чем в 2,5 раза превышает средний доход в расчете на душу населения.
Лидерами по мировым займам на данное время являются США, Китай и Япония.
На них приходится более половины объема глобальных долгов, что превышает долю этих стран в общемировом производстве.